إيرادات الثلاثاء.. "Greenland" الأول و"Come Play" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الثلاثاء 10 نوفمبر، فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 31 ألفًا و824 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Honest thief" محققًا 29 ألفا 203 جنيهات، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 29 ألفًا و94 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 18 ألفًا و36 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم " The Silencing" والذي حقق 12 ألفًا و144 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه

فيلم "the craft: Legacy " وبلغ ما حققه أمس 6 آلاف و436 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "trolls world tour" وحقق 5 آلاف و742 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 4 آلاف و226 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 3 آلاف و654 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "mulan" محققا 2971 جنيها.

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الجمعة 6 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 106 آلاف و786 جنيهًا.