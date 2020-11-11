مجدي أحمد علي في الإسكندرية:" محسن أحمد أثناء العمل يشبه أحمد زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تصوير - حازم جودة:

يكرم حاليا مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مدير التصوير محسن أحمد وتدير الندوة غادة عصفور

وحرص المخرج الكبير مجدي أحمد علي على المشاركة بندوة التكريم وقال:" أوجه الشكر لمهرجان الإسكندرية لتكريمه باقة من المبدعين، ومن بينهم المبدع محسن أحمد، وأول علاقتي بيه كانت في خناقة، وكانت في فيلم "كابوريا"، لأن محسن أثناء الشغل بيكون عبارة عن عصب مكشوف، وبيكون شخص تاني وبيكون شديد الحساسية وكان موجود الموضوع ده عند فنانين كتير زي أحمد زكي".

واستكمل: "أنا حبيت محسن أحمد لأنه بيدي طاقة للصورة لم أكن أتخيلها، وتعتقد أن الصورة بسيطة ولكنها في الحقيقة عميقة".

وحرص على حضور التكريم عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان عزت العلايلي والفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز