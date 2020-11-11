"الثقافي النمساوي" ينظم أسبوعين لأفلام مايكل هانكة بسينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاھرة بالتعاون مع سینما زاویة، عروضًا لأفلام المخرج النمساوي الشهير مایكل ھانكة الفائز مرتین بجائزة السعفة الذھبیة ونجح فى وضع عدة بصمات سینمائیة ممیزة ة، وذلك اعتباراً من السابعة مساء الجمعة 13 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر .
يتم عرض مجموعة من أبرز أفلامه في رحلة سینمائیة، تشمل 7 أفلام، منها: العاب مضحكة، مدرس البيانو، نهاية سعيدة، مخبأ، الشريط الابيض، حب.
جدير بالذكر أن مايكل هانكة ولد عام ١٩٤٢، مخرج وكاتب سیناریو نمساوي اشتھر
بالأفلام التي غالبًا ما تتناول القضایا الاجتماعیة، وتصور مشاعر الغربة التي یعیشھا الأفراد في المجتمع الحدیث، عمل ایضًا في المسرح والتليفزیون ویقوم بتدریس الإخراج السینمائي في أكادیمیة السینما بفیینا .
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