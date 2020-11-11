بسمة تعلن الشفاء من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

نشرت الفنانة بسمة صورة من نسخة المسحة الثانية التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا بعد إعلان إصابتها مؤخرًا.

وقالت عبر حسابها على انستجرام: "الحمدلله النتيجة اتحولت لسلبية ألف شكر لك يا رب، شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا.. لكن أكبر شكر لأمي الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من أول يوم لحد هذه اللحظة".

واختتمت:" يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا الحمدلله".

وكانت بسمة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا مؤكدة أنها أهملت في اتباع الإجراءات الاحترازية تجاه الفيروس.