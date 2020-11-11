المخرج مجدي أحمد علي: محسن أحمد تعاون معي في أحد أفلامي بدون مقابل

وجه المخرج مجدي أحمد علي التحية للأمير أباظة على إقامته المهرجان، موضحا أن هناك فكرة نشأت بالمهرجان منذ أعوام وهى البحث عن مشاريع مهمة للقامات الكبيرة التي تتواجد بالمهرجان، مؤكدا أن محسن أحمد عمل معه في أحد أعماله بلا مقابل، و الفيلم من

المقرر أن يعرض في الدورة القادمة من مهرجان الإسكندرية.

وحكى عن بداياته مع مدير التصوير محسن أحمد، قائلا:"إنها بدأت بمشاجرة، ولكن بعد ذلك أحبه جدا، كما يستمتع بالعمل معه، لافتا إلى أنه يبذل محهود كبير

لخروج صورة بشكل رائع، فكل صوره التي تواجدت بالافلام وأعماله ساحرة، وتظهر للجمهور أنها بسيطة، لكن في تركيبتها صعبة جدا".

المهرجان يكرم في دورته ال٣٦ كل من الفنان الكبير عزت العلايلى، كما أن دورة هذا العام تحمل اسمه، ويكرم المهرجان أيضا الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، ومدير التصوير محسن أحمد.د، والفنانة الكبيرة رغدة.