محمود حميدة:عرفت الفرق بين الضوء والنور من خلال محسن أحمد

قال الفنان محمود حميدة إن مدير التصوير محسن أحمد، هو أول من عرفه الفرق بين الضوء والنور، لافتا إلا أنه لم يكن يعرف أن محسن يدرس بمعهد السينما.

كما روى عن واقعة حدثت معه، موضحا أن محسن أحمد رشح مدير التصوير طارق التلمساني

ليكون متواجدا بفيلم "عفاريت الأسفلت" ولكن المخرج أسامة فوزي قال إن هذا لن يحدث بسبب وجود خلاف بينهم، ولكن أصر محسن على تواجد التلمساني بالعمل، ونفذه بالفعل وذاب الخلاف بينهم بعد اليوم الأول.

أقيمت اليوم ندوة تكريم مدير التصوير الكبير محسن أحمد خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة ، وأدارتها غادة عصفور وجاء هذا وسط اجراءات صحية مشددة، كما حرص عدد من النجوم على التواجد بالندوة منهم الفنان الكبير عزت العلايلي، والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان محمود حميدة وصلاح عبد الله.