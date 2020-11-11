بعد حفلتها في الموسيقى العربية.. نادية مصطفى: كانت أكثر من رائعة

نشرت الفنانة نادية مصطفى، مجموعة من الصور من حفلتها الغنائية مساء أمس، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وجهت نادية الشكر لجميع من ساعدها في خروج الحفل للجمهور، قائلة:"الحمد لله والشكر حتى يرضى الحفله امبارح كانت اكتر من رائعه بفضل الله أولاً وفضل الاساتدة الموسيقيين بقيادة الفنان الخلوق المحترم د. علاءعبد السلام، بذلوا قصارى جهدهم فى البروڤات فكانوا سنداً

لى ولفتوا أنظار الجمهور بأدائهم المشرف،وكان الفضل أيضاً فى نجاحى جمهور الحضور واللذى شعرت من أول ظهورى على المسرح بإحتضانه لى وروعة استقبالهم لى كان الأمان لى من توترى المعتاد.

واضافت:"شكراً فرقتى الموسيقية وشكراً أخى الغالى وشكراً جزيلاً جمهورى الغالى، والشكر الموصول والجزيل لمعالى وزيرة الثقافه د. إيناس عبد الدايم الغاليه وكل الاحترام

والتقدير والفخر بها، وأيضاً لد. مجدى صابر رئيس دار الاوبرا ورئيس المهرجان، وشكراً لدينامو المهرجان حبيبتى د. چيهان مرسى".

وختمت، قائلة:"شكراً مصمم الأزياء العالمى أخى الغالى وعشرة العمر وواجهة مصر المشرفه هاني البحيري الفستان كل الناس سألونى عليه الحمد للهشكراً دينا الكاشف الميك اب كان قمر ، شكراً لأخى طارق الطحان شعرى كان تحفه".

يذكر ان نادية أحييت حفلها الختامي في فعاليات مهرجان الموسيقى العربيا، وذلك مساء أمس على مسرح النافورة المفتوح، والذي شهد حضور كامل العدد مع الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي، وإجراءات الوقاية والتعقيم.