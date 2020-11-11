بعد ساعات..طرح ألبوم أنغام الخليجي "مزح"

تستعد الفنانة أنغام، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية "مزح"، وذلك عبر عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طرحت أنغام في الأيام القليلة الماضية، عدد من المقاطع الدعائية التشويقية من الألبوم، ضمت مقاطع موسيقية من أغاني الألبوم، وذلك على مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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سيتم طرح الألبوم الليلة في تمام الساعة الـ

8 والنصف بتوقيت مصر، الـ 9 والنصف بتوقيت السعودية ، عبر "يوتيوب".

ألبوم "مزح" يضم عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من

الشعراء " الشاعر تركي آل الشيخ، الشاعر بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".يذكر أن أنغام قد طرحت آخر إصداراتها الخليجية من

خلال ألبوم "راح تذكرني"، الذي تم طرحه عام 2018، وضم 12 أغنيةأبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا،وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي،خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

وكان آخر إصدارات أنغام الغنائية، من خلال كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحته خلال أغسطس الماضي، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال الحان : ايهاب عبدالواحد توزيع: تميم.