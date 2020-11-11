عائشة عطية ضحية الحب في مجتمع لا يرحم

تصدرت عائشة عطية الممثلة التونسية محركات البحث العالمية جوجل "تريند"، بعد أن أعلنت عن حملها في الشهر الرابع دون زواج، مشيرة إلى أن الحمل نتج عن علاقة حب بأحد الشباب، وتخلى عنها في نهاية الأمر.

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وكانت عائشة عطية قد نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى حامل، وعلقت قائلة:" أنا فى الشهر الرابع وحكايتى ماهيش بعيدة على حكايات قبلى، وإن شاء الله عندى طرف أمل متصيرش بعدى''.

عائشة عطية قالت، حبيت راجل ووعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفى أنا، وحبلت منه أما مشى وخلانى، ومحبنيش، ومعرفش هيعترف ببنتى ولا لأ، مؤكدةأنه سيكون أب لطفلتها بالقانون،قائلة:" اعرف اننا في مجتمع لا يرحم وعائلتى لن تغفر، لكن عليهم أن يرحموا بنتى ".

وتابعت عائشة عطية : ''إلى عملته أنا غلط. أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا فى "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك

باها نهار آخر''.

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عائشة عطية ممثلة ومغنية تونسية، ولدت في الثامن فبراير عام 1991، ودرست فى المعهد العالى للدراسات التجارية في قرطاج فى تونس، بدأت مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية "نجلاء عامرى" فى المسلسل التلفزيونى التونسى "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى.

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شاركت عائشة، فى المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم "سكول، صحبة غير درجين، مروب بين"، ومسلسلات نجوم الليل، وردة وكتاب، كما شاركت فى الفيلم القصير "أنا عائشة" والفيلم المصرى "بسلامتو" والفيلم الجزائرى "العربى بن مهيدى".