رحيل خليفة بن سلمان.. تويتر يتشح حزنا ويقيم سرادق عزاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في البحرين ومختلف بلدان الخليج، اتشح موقع "تويتر" بسواد الحزن على وفاة رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وتصدر هاشتاق حمل اسم الفقيد، الترند الأعلى تغريدا في السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وتحول الهاشتاق إلى ما يشبه سرادق عزاء افتراضي ممتد في فضاء دول مجلس التعاون.

وعبر الهاشتاق، قدم المغردون، بينهم وزراء ومسؤولون وكتاب وفنانون وإعلاميون، العزاء للبحرين في الفقيد، واصفين إياه بـ"القائد الملهم ورجل المبادئ والمواقف الصلبة".

كما استذكر المغردون مناقب الفقيد، مبتهلين إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وداعا القائد الملهم

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نعى الفقيد، قائلا :"البحرين فقدت قائدا ملهما.. نهض بها وأسهم في بنائها ونمائها".

وأضاف: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خليفة لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





بدوره نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الفقيد الراحل، قائلا: "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجلً من رجال الخليج التاريخيين".

وأردف: "خالص آيات العزاء إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام، وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير. رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأردف في تغريدة أخرى مستذكرا مناقب الفقيد: "الراحل الكبير الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قامة تاريخية ارتبط اسمه بالتطور الحديث للبحرين والخليج العربي. هو رجل المبادئ والمواقف الصلبة، ونموذج من الرجال التاريخيين الذين ساهموا في بلورة الخليج الحديث".





كذلك غرد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، ناعيا رئيس وزراء البحرين الراحل: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، غفر الله للفقيد ورحمه وأسكنه فسيح جنّاته، وأقدم التعازي للأشقاء في مملكة البحرين وللملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده ولشعب البحرين كافة".





في السياق نفسه، غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود معزيا: "أتقدم بأحر التعازي للملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة المالكة الكريمة، وشعب مملكة البحرين الشقيق في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".





كلمات من القلب

بتأثر واضح وكلمات معبرة، رثت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر الفقيد الراحل.

وقالت: "لم يكن إلا واحدا منا، أبا لصغيرنا وأخا لكبيرنا، عضيدا وسندا لكل منا أحبته البحرين وأحبها. (…) لا نقول سوى إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله أبا علي وأسكنك فسيح جناته".



من جهته، قدم الكاتب الإماراتي محمد الحمادي، التعازي للبحرين في الفقيد، قائلا: "رحل اليوم أحد صقور الخليج العربي.. خالص العزاء لمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً.. الشيخ #خليفةبنسلمان رئيس الوزراء البحريني في ذمة الله".





الكاتب السعودي خالد السليمان، عبر أيضا عن" خالص العزاء لأهلنا في البحرين بوفاة الأمير #خليفة بن سلمان أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته".

أيضا، المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي غرد معزيا، قائلا :" نتقدم بالتعازي لقيادة مملكة البحرين وللأسرة المالكة في البحرين وللشعب البحريني الشقيق بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونعزي أسرته وذويه وإنا لله وإنا إليه راجعون".





الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أعرب أيضا عن "خالص العزاء لمملكة البحرين ملكاً وشعباً في وفاة المغفور له الشيخ #خليفة بن سلمان. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وحرص مغردون من مختلف الدول العربية على تقديم العزاء للبحرين قيادة وحكومة وشعبا في الفقيد الراحل.

كما نشر مغردون بحرينيون مقاطع فيديو للأمير خليفة بن سلمان تبرز حبه وعطاءه لبلاده، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

سيرة عطاء

وتوفي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وبرحيله، يختتم الأمير خليفة بن سلمان رحلة حافة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس/آب 1971.

ولايةٌ سبقتها بنحو عقدين مناصب عديدة، بدأها الراحل في أوائل خمسينيات القرن الماضي، بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عاهل البحرين 1942 - 1961).