شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأسكندرية وغرفة صناعة السينما يكرمان محسن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، برئاسة الناقد الأمير أباظة، مدير التصوير محسن أحمد، كما قام المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية بإهداء مدير التصوير تكريما من غرفة صناعة السينما.

وقال مدير التصوير محسن أحمد، الحمد لله علي كل مشواري، أنا بنحني أمام اسماء كبيرة اشتغلت معاهم سواء مخرجين أو ممثلين كبار، لأن ده كله منحة كبيرة من ربنا.

وأضاف خلال ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، بداية عملي في مجال التصوير في معهد السينما كنت في دفعة ٧٦، وكانت دفعة متفوقة، وبهاء النقاش زميلنا اللي كان دايما يحفزنا باننا نقتحم مجال العمل، وأنا ربنا كرمني بفيلم الصديق الوفي، اترشحت من خلال أعمالي في الاعلانات والكليبات الصغيرة، ودخلت وساندني ناس بتمني تكريمهم، وأنا كنت بقول لطلاب معهد السينما اللي عاوزين يكونوا مدراء تصوير علطول، أنه شئ مش مستحب تبقي مدير تصوير علطول عشان لازم تكتسب الخبرة الاول.

وَتابع، لي ذكريات جميلة في حي السيدة زينب الشعبي ، وكان بيتي يبعد عن سينما صيفية وكنت بسمع الصوت بس ومش بقدر اتفرج لدرجة اني فكرت اركب مراية كبيرة فوق سطح عمارة عشان اقدر اشوف الافلام زي باقي زملائي وجيراني، واتربيت على صوتها، وكان ليا صديق المطبخ عنده بيطل علي السينما كان المطبخ ده بنتجمع فيه عشان نتفرجرعلي الفيلم في اول عرض له وبالمرة ناكل اللي موجود في المطبخ.

وحضر ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، كلا من، الفنان عزت العلايلي، محمود حميدة، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأدارت الندوة غادة عصفور.