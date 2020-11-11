شكرا لقرائتكم خبر عن محسن أحمد: كنت بتفرج على الأفلام فى السينما الصيفى من مطبخ زميلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير التصوير محسن أحمد، الحمد لله عل كل مشواري، وأنا بنحني أمام أسماء كبيرة اشتغلت معاهم سواء مخرجين أو ممثلين كبار، لأن ده كله منحة كبيرة من ربنا.

وأضاف خلال ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، بداية عملي في مجال التصوير في معهد السينما كنت في دفعة ٧٦، وكانت دفعة متفوقة، وبهاء النقاش زميلنا اللي كان دايما يحفزنا بأننا نقتحم مجال العمل، وأنا ربنا كرمني بفيلم الصديق الوفي، أنا اترشحت من خلال أعمالي في الاعلانات والكليبات الصغيرة، ودخلت وساندني ناس بتمني تكريمهم، وأنا كنت بقول لطلاب معهد السينما اللي عاوزين يكونوا مدراء تصوير علطول، أنه شئ مش مستحب تبقي مدير تصوير علطول عشان لازم تكتسب الخبرة الاول.

َتابع، لي ذكريات جميلة في حي السيدة زينب الشعبي ، وكان بيتي يبعد عن سينما صيفية وكنت بسمع الصوت بس ومش بقدر اتفرج لدرجة اني فكرت اركب مراية كبيرة فوق سطح عمارة عشان اقدر أشوف الأفلام زي باقي زملائي وجيراني، واتربيت على صوتها، وكان ليا صديق المطبخ عنده بيطل علي السينما كان المطبخ ده بنتجمع فيه عشان نتفرج علي الفيلم في أول عرض له وبالمرة ناكل اللي موجود في المطبخ.

وأضاف مدير التصوير محسن أحمد، "في مشروع التخرج كان معايا المخرج عمر عبد العزيز، وكنت بخاف منه يضربني لأنه كان عنده عضلات في الوقت ده، بس كنت بسمع الكلام فمضربتش". وأضاف المخرج عمر عبد العزيز خلال ندوة تكريم محسن احمد في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، محسن صديق عمرب وعملنا مشروع التخرج سوا في فيلم ٧٦، وكان بداية الانفتاح اللي الدولة بتآيدها، وكنا نتمني نشوف الفيلم تاني لاننا شفناه مرة واحدة، ومحسن بالنسبة لي واحد من العيلة وحتي ولاد شقيقتي بيقولوله يا خال.

حضر ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، كلا من، الفنان عزت العلايلي، محمود حميدة، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأدارت الندوة غادة عصفور.