شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: محسن أحمد قامة كبيرة واكتشفت الحس الكوميدى لديه فى أبو العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبدالله خلال ندوة تكريم مدير التصوير دكتور محسن أحمد المقامة بفاعليات مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته ٣٦ دورة الفنان عزت العلايلى والذى يرأسه الأمير أباظة ، محسن أحمد بالنسبة لى قامة كبيرة جدا وكان لى الشرف أن أشاركه فى أكثر من عمل منهم الشبح ودم الغزال وأبو العربى ، وأتذكر أنهم قاموا بعمل العمليات الانتاجي فى بولندا وعند عودتهم قال لى دكتور محسن أن الخواجة الذى كان يعمل معهم قال له " مين الممثل العظيم ده " وهذا الأمر جعلنى سعيد جدا .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله ، فى فيلم دم الغزال كنت فى حالة عشق وكان معظم مشاهدى مع حبيبى الراحل نور الشريف وفى فيلم أبو العربى الذى قام محسن أحمد بإخراجه كانت المفاجأة بالنسبة لى الحس الكوميدى عند محسن أحمد ، فأنا سعيد جدا بالمهرجان وسعيد إقامته وتكويناته رغم الظروف الصعبة التى يمر بها .

وعلقت الفنانة سلوى محمد على قائلة سعيدة جدا بتكريم دكتور محسن أحمد ، وبمناسبة أنه من منطقة شعبية وهى منطقة السيدة زينب شاهدت قريبا لقاء مع الفنان العالمى توم هانكس وقال خلاله أن من كانت خلفية منزله حمام سباحة لا يستطيع أن يبدع فالمناطق الشعبية تخرج فنانين مبدعين حقيقين فكل الاحترام لمشوارك الفنى لأنك مبدع وشغيل .

وقال مدير التصوير أحمد الشروبجى خلال ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ضمن فاعليات مهرجان اسكندرية السينمائى، إن هناك ثلاث نقاط فارقة فى مشوار دكتور محسن أحمد الفنى أولهم هو التكوين البصرى الذى أنتهى الأن فى عصر الشاشات المحمولة والخاص بالأماكن الأثرية وحى السيدة زينب ، كان هو المكنون داخل الطفل محسن أحمد الذى كان يجرى ليرى القاهرة من زاوية عالية . وأضاف الشوربجى أما النقطة الثانية فهى الأسلوب ، كل فنان دائما مايبحث عن ‏أسلوب يجسده بشخصيته وطريقته الفنية ، ولكن محسن أحمد كان مضادا للأسلوب لا يمكن حين تتناول بالدراسة أعمال محسن أحمد أن تجد نفس المدرسة فكان لديه القدرة من الانتقال من مدرسة لأخرى ومن تكنيك لتكنيك اما النقطة الثالثة فهو أن محسن حلمى أستطاع داخل صناعة الموسيقى نقل الأغنية المصورة من "الهبل " للسينما ، فالفيديو كليب كان يصور بشكل غير مدروس ويتم بعد ذلك الاعتماد على المنتاج ، عاد دكتور محسن للأغنية هيبتها وأدخلها عالم الجمال .

وحضر ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، كلا من، الفنان عزت العلايلي، محمود حميدة، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأدارت الندوة غادة عصفور.