شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: محسن أحمد هو اللي فهمني الفرق بين الضوء والنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، محسن أحمد هو اللي فهمني ايه الفرق بين الضوء والنور، وده كان أول درس ليا ولم نعمل وقتها مع بعضنا، وهو طول الوقت بيغلم، ومكنتش اعرف انه بيدرس في المعهد وقتها.

وأضاف محمود حميدة، خلال ندوة تكريم محسن أحمد في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، أول فيلم اشتغلته كان مع المخرج اسامة فوزي، وكان بيحلم أنه يشتغل مع محسن أحمد، والفيلم كان اسمه "عفاريت الأسفلت" ولما كلمه قاله مش فاضي وخد بدالي طارق التلمساني ولكن اسامة مكنش بيحب طارق.

وتابع، في النهاية رضخ أسامة فوزي لكلام محسن أحمد، وحضر طارق التلمساني، وبعد ما كان في اول يوم مفيش وفاق بين المخرج ومدير التصوير، بقي يعشقوا بعض في نهاية نفس اليوم

وحضر ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، كلا من، الفنان عزت العلايلي، محمود حميدة، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة سلوي محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأدارت الندوة غادة عصفور.