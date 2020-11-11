فن ومشاهير

بالصور.. وفاء سالم تختصر سنوات عمرها بالـ "كاجوال" في أحدث جلسة تصوير

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية وفاء سالم لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة "كاجوال" اختصرت الكثير من عمرها.

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وفاء سالم أطلت في صور الجلسة ببنطلون وجاكت جينز مع تيشيرت أبيض، وانتعلت حذاء رياضي، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج خفيف.

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الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، وهي الصور التي حازت على إعجاب جمهورها.

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وكانت وفاء سالم قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكيم فهمي، وسوسن بدر، وعلا رشدي، وغيرهم.

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91be3cff53.jpgوفاء سالم

6d6e8c8387.jpgوفاء سالم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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