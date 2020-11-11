بالصور.. وفاء سالم تختصر سنوات عمرها بالـ "كاجوال" في أحدث جلسة تصوير

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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية وفاء سالم لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة "كاجوال" اختصرت الكثير من عمرها.
وفاء سالم
وفاء سالم أطلت في صور الجلسة ببنطلون وجاكت جينز مع تيشيرت أبيض، وانتعلت حذاء رياضي، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج خفيف.
وفاء سالم
الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، وهي الصور التي حازت على إعجاب جمهورها.
وفاء سالم
وكانت وفاء سالم قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكيم فهمي، وسوسن بدر، وعلا رشدي، وغيرهم.
وفاء سالم
وفاء سالم
وفاء سالم
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