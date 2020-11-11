صورة.. ميريام فارس تحتفظ بالخلايا الجزعية لمولودها: أهم استثمار لمستقبل طفلي

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الاحتفاظ بالخلايا الجزعية لمولودها الثاني "ديف"، والذي وصفته بأنه أهم استثما لمستقبل طفلها.

ميريام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": ‎يعد تخزين الخلايا الجذعية للطفل قرارًا مهمًا للغاية! هناك الكثير لمعرفته حول تخزين الخلايا الجذعية".

وأضافت: "لقد اخترنا سيل سيف معنا في كل خطوة على الطريق لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة! يُعد تخزين الخلايا الجذعية لطفلك إجراءً سريعًا وآمنًا وغير مؤلم يتم إجراؤه لمئات الآلاف من الأطفال حديثي الولادة كل عام".

وتابعت: "إنه أهم استثمار لمستقبل طفلي. بعد الكثير من البحث وتعلم الكثير حول ما يمكن استخدامه حاليًا لعلاج (أكثر من 80 مرضًا) وما يمكن استخدامه في المستقبل جعله لا يحتاج إلى تفكير. إن معرفة ذلك يمكن أن يساعد طفلنا وأشقاءه في المستقبل وحتى أنفسنا هو مجرد أمر مذهل".