شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تنشر مجموعة صور لوالدها: أربع أسابيع اشتقت لك فيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربع أسابيع مرت على رحيل الفنان الراحل محمود ياسين، وهي المدة التي استدعت من ابنته الفنانة رانيا لرثائه عبر حسابها على موقع انستجرام، حين نشرت مجموعة من الصور له من الشباب ومروراً بمراحله السنية المختلفة، علقت عليها بكتابة : " أربع أسابيع اشتقت لك فيهم".



رانيا محمود

وكانت وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة عتاب لعدد من أصدقائها أو زملائها بالوسط الفنى الذين لم يقدموا لها واجب العزاء فى وفاة والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، "فى ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابى ماعزونيش، وأنا قصدى معزونيش يعنى ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط".

وأضافت رانيا، "لكن الحقيقة أنا مش زعلانه منهم لأنى مابقتش بزعل خالص لكن مستغربه موقفهم حاسه زى ما يكونوا هنجوا أو اتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها ازاي متأخر كده عموما تمام متشكرين " لا اراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

وفى وقت سابق، قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدها الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصاً عظيماً، لم يتخاذل يوما من الأيام عن مساعدتها فى أى شيء، مشيرة إلى أنه كان رغم تعب ومشقة التصوير التى كان يواجهها يوميا فى عمله إلا أنه كان حريصا دائماً على مساعدتها منذ الصغر، وكان يشعرها بالأمان دائماً، حتى وصل الأمر أنه كان يساعدها فى حل المسائل الدراسية أو ترجمة بعض الجمل.

وأوضحت رانيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة ON، من تقديم الإعلامية لميس الحديدى، أن والدها كان يشعر بغيرة عندما تقدم الفنان محمد رياض للزواج منها، علماً بأنه كان يحبه ويحترمه للغاية، مشيرة إلى أنه لم يوضح تلك الغيرة فى المنزل ولكن كان يفضفض بها بين أصدقائه ووالدتها شهيرة.

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.