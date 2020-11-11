شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أحمد على: أول علاقتى بـ محسن أحمد كانت خناقة فى فيلم "كابوريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 36، تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الكبير، وحضر الندوة كل من: الفنان عزت العلايلي، الفنانة سلوى محمد علي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، وأدارت الندوة غادة عصفور.

وقال سمير فرج مدير التصوير: "أنا بشكر الأمير أباظة على اختياراته في تكريم باقة من المبدعين الذي أثروا الحياة الفنية، أما بالنسبة لابني محسن أحمد وزميل المهنة، انا كنت شايفه مبدع من بدايته، ولما اشتغل ظهر في شغله وعمل اعلانات ولو اتفرجت علي الكليبات والإعلانات هتعرف إنه محسن احمد وله شكل بصري مختلف، غير إنه باحث وحاصل على الدكتوراه والماجيستير، فهو مبدع ولما دخل الإخراج عمل أفلام جيدة جدا وكلها يستحق عنها التكريم والجوائز".

فيما قال المخرج مجدي أحمد علي:" بوجه الشكر لمهرجان الإسكندرية لتكريمه باقة من المبدعين، وأول علاقتي بيه كانت في خناقة، وكانت في فيلم "كابوريا"، لأن محسن أثناء الشغل بيكون عبارة عن عصب مكشوف، وبيكون شخص تاني وبيكون شديد الحساسية وكان موجود الموضوع ده عند فنانين كتير زي احمد زكي، فانا حبيت محسن احمد لانه بيدي طاقة للصورة لم أكن أتخيلها، وتعتقد ان الصورة بسيطة ولكنها عميقة جدا".