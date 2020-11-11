بسمة تعلن شفائها من فيروس "كورونا": حسيت بكمية حب كبيرة

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية بسمة شفائها من فيروس "كورونا" المستجد، والذي اكتشفت إصابتها به بعد عودتها من مهرجان الجونة.

الفنانة المصرية نشرت صورة آخر تحليل أجرته، والتي جاءت نتيجته سلبية، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمدلله النتيجة اتحولت لسلبية.. الف شكر لك يا رب".

وأضافت: "شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا.. لكن اكبر شكر لأني الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من اول يوم لحد هذه اللحظة".

الفنانة المصرية اختتمت كلامها، بقولها: "يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا الحمدلله"، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة بشفائها من جمهورها.

وكانت الفنانة بسمة قد كشفت مؤخرا تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا بعد تواجدها في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي اختتمت فعالياته الأيام الماضية.

وقالت ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية": "أنا كويسه الحمدلله الأعراض خفيفة بس عايزة اقول حاجة، مش بس الحفلات أو التجمعات خلينا نقول بشكل عام ان البني آدمين لازم يبقوا حرصين".

وتابعت:"أنا بلوم نفسي على لحظة أو لحظات أهملت فيها أني البس الكمامة وفي النهاية انا اللي اتلام على ده.. الواحد لازم بقدر الإمكان يحافظ على المسافات الآمنة، الواحد لازم يخاف على روحه".

وأضافت قائلة:"أنا معرفتش هي جاتلي منين سمعت عن حالة، شخص طلعت نتيجتها إيجابية فكنا اتقابلنا في الجونة فقررت ان أعمل المسحة كإجراء احترازي، وطلعت المسحة ايجابية رغم أني مكنتش متوقعة".