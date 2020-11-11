شاهد: إنجي وجدان تثير قلق جمهورها بصورة في المستشفى.. ماذا حدث لها؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة المصرية إنجي وجدان قلق جمهورها بصورة نشرتها، ظهرت فيها بالمستشفى.

إنجي ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، مستلقية على سرير المض بالمستشفى، وتتدي زي المرضى، كما لم تضع أية مساحيق تجميلية على وجهها.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "استعدوا"، وهو ما دفع عدد كبير من جمهوها للتساؤل عما إذا كانت قد تعرضت لإصابة، أم أن هذه الصورة من عمل فني تقوم بتصويره.

وكانت الفنانة المصرية إنجي وجدان قد شاركت مؤخرا في الجزء الثاني من مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)" مع شريف رمزي ومي سليم وياسر الطوبجي.

كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "ونسني" بطولة أحمد سلطان، ومحمود الليثي، وحازم إيهاب، وسارة درزاوي، وبسنت شوقي، وهنا غنيم، وغيرهم.