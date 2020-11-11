بالفيديو.. حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: عايزه يسامحني ده ربنا بيغفر

رنا صلاح الدين - أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا أنه لم يقصد إهانة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لافتا إلى أنه يعتبره في مقام والده الذي يحبه ويقدره.

وأضاف، في مداخلة هاتفية في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "الحدث" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه نادم على الخطأ الذي بدر منه في حق الفنان هاني شاكر.

ووجه اعتذار لهاني شاكر، بقوله: "أنا بعتذر لأستاذ هاني وهفضل أعتذر طول حياتي، عايزه يسامحني ده ربنا بيغفر للعبد، يعتبرني ابنه اللي غلط وبيتأسف له ويسامحني".

وكشف أن المحامي الخاص به قدم استئناف بعد الحكم الذي صدر ضده في قضية النقابة، مشيرا إلى أنه سيحضر جلسة المحاكمة، وأنه راضي بقضاء الله إذا تم تأييد حكم حبسه.

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد حرص على تقديم إعتذار للفنان هاني شاكر على ما بدر منه في السابق، وهو الأمر الذي جعل بيكا يتوجه اليوم الثلاثاء إلى مقر نقابة المهن الموسيقية، ليقدم إعتذاره من هناك.

وبمجرد أن وصل بيكا إلى مقر نقابة المهن الموسقية قام بعمل لايف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وظهر معه في اللايف مطرب المهرجانات نور التوت، وقدم بيكا إعتذار للفنان هاني شاكر وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة، مشيرا إلى أنه أخطا فيما قاله وبدر منه من قبل.

وكانت قضت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية مؤخرا بمعاقبة مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، بعد إتهامه بسب وقذف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.