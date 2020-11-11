شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: شخصية منى فى "ربع قيراط" تجسيد لواقع سيدات مصر الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة ريهام عبد الغفور عن سعادتها البالغة بردود الافعال على حلقات " ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والذى يتضمن 10 حلقات كاملة، يعرض حالياً على شاشات المتحدة، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن .



ربع قيراط مسلسل الا انا

وقالت ريهام لـ"الخليج 365"، أحمد الله على النجاح الكبير الذى حققه المسلسل، مشيرة إلى أن الأحداث ستشتعل أكثر خلال الحلقات المقبلة، خاصة أن هناك مفاجآت ستتضمنها الأحداث، لافتة أن شخصية منى ما هى إلا تجسيد لواقع بعض السيدات فى المجتمعات العربية وتحديدا فى المجتمع المصرى، موضحة أن هناك فئة من الرجال لا يهتمون إلا بأنفسهم، ولا يتحملون مسؤلية الزوجة والأولاد، علماً بأن المرأة تسخر حياتها لبيتها وزوجها ولنا فى ذلك شخصيات لسيدات كثيرة فى المجتمع.



ربع قيراط مسلسل الا انا

وفى السياق ذاته، تصدر هاشتاج باسم الحكاية" ربع قيراط" تريند تويتر، وتغزل المغردون في أداء أبطال الحكاية، والمباراة التمثيلية التي تجمعهم.



ربع قيراط مسلسل الا انا

"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

ربع قيراط مسلسل الا انا

ربع قيراط مسلسل الا انا

ربع قيراط مسلسل الا انا

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".