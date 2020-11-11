شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك أثناء إجراءها أكثر من مسحة طبية بخصوص كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في زمن كورونا باتت المسحة الطبية جزء من حياة المشاهير بسبب ظروف السفر والمحافل التي يحضرونها، مثلما يظهر مع النجمة سلمي حايك التي شاركت متابعيها على موقع انستجرام، من خلال فيديو أثناء إجراءها أكثر من مسحة طبية.



سلمي حايك

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة العالمية سلمي حايك متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة جديدة لها التقطتها لنفسها على طريقة السيلفي، حيث حرصت من خلالها على إظهار لون المانيكير في قدمها بطريقتها الخاصة، حينما علقت على الصورة قائلة: "تلك ليست صورة سيلفى التقطتها لى، ولكني أردت فقط إظهار ما أمتلكه في قدمي"، وذلك في إشارة إلى ما تميزت به أصابعها.

وكانت النجمة سلمي حايك ظهرت فى أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث شاركت متابعيها بصورة تبرز وجود شعر أبيض في رأسها، وصفته في تعليق على الصورة كتبت فيه: "الشعر الأبيض شعر الحكمة"، وكانت النجمة العالمية حرصت على الاحتفال بوصول عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام لـ 16 مليون متابع، حيث نشرت مقطع فيديو قصير وهي تمسك تورتة وبها رقم 16 في إشارة الى عدد متابعيها، لتوجه رسالة شكر لهم على متابعتهم لها على مدار الفترة الماضية.

كما سبق واحتفلت سلمى حايك، فى وقت سابق من الشهر الجاري بعيد ميلاد ابنتها فالنتينا، ونشرت صورة لها مع طفلتها، عبر حسابها موقع إنستجرام، معلقة: "لم أرغب أبدًا فى وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخل حياتى.. نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عامًا فى يوم مثل اليوم.. يوم السلام لإلقاء الضوء على حياتنا.. أنت أعظم معلم لى، أعظم فرح وأعظم أملي.. أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد.. عيد ميلاد سعيد يا نجمي الساطع".