شكرا لقرائتكم خبر عن ستات وقصص حب وعشق فى حياة الدنجوان ليوناردو دى كابريو .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم نجم هوليوود الشهير ليوناردو دى كابريو بعدد كبير من جميلات العالم و التى جمعته بهم قصص حب لفترة قصيرة أو طويلة ولأن علاقاته تسير عادة فى إطار تصاحبة سلسلة من التكهنات ، اليوم احتفالا بعيد ميلاد النجم الشهير الـ 46 ، نستعرض أكثر علاقاتها التى شغلت وسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم .

تأتى فى المقدمة عارضة الأزياء الشهيرة بيرجيت هول التى يعد ارتباطها بليوناردو دى كابريو أول ارتباط يظهر بشكل عام للعالم فى 1994 .



بيرجيت هول وليوناردو دي كابريو بيرجيت هول وليوناردو دي كابريو

كذلك كانت علاقة ليوناردو دى كابريو بالسوبر موديل الشهيرة ناعومى كامبل واحدة من العلاقات التى سعت وسائل الاعلام لرصد تفاصيلها، إلا أن الثنائى قررا إبقاء الأمور افلاطونية، و كان الثنائى يظهرا معا بعدد من الرحلات مع مجموعة من الأصدقاء المشتركين ، كما ظهرا معا بعدد من السهرات والحفلات الخيرية ، و كأن الثنائى يحاولا اظهار اهتمامتهما المشتركة .

وجاء ارتباط النجم العالمى ليوناردو دى كابريو بعارضة الأزياء الشهيرة كريستين زانج لكن جاء انفصالهما بالتزامن مع عرض فيلم " titanic " .



مع كريستين زانج مع كريستين زانج

بينما ظهر ليوناردو دى كابريو و النجمة العالمى ديمى مور العديد من المرات معا حيث كانا يستمتعا بوقتهما لتؤكد المواقع الفنية أنهما يعيشا قصة حب قوية و ذلك فى 1997 .

وبعد الظهور المتكرر لديكابريو و النجمة العالمية باريس هيلتون و ذلك عام 2000 ، حيث يجمع الثنائى عدد كبير من الأصدقاء المشتركين وهو ما اعطى للثنائى فرص كثيرة للخروج و السهر معا .

و كانت علاقة ديكابريو بعارضة الأزياء الشهيرة جيزال بوندشين واحدة من أطول علاقات ليو ، حيث استمر إرتباطة مع عارضة الأزياء البرازيلية بين عامى 2000 و 2005 ، وأخذها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار كتأريخ لهذه العلاقة .



مع جيزال بوندشين مع جيزال بوندشين

كذلك من العلاقات الجادة و التى استمرت لسنوات طويلة هى قصة حب نجم هوليوود الشهير بالنجمة العالمية بار رفائيلى وبدات العلاقة فى 2005 لتستمر حتى 2011.

كما ارتبط بالبرازيلية كات توريس فى أكتوبر 2013 و ذلك بعد أن تقابلا فى كان .

كما تضم قائمة الجميلات التى ارتبط بهم ليوناردو دى كابريو النجمة العالمية بليك ليفلى وميرندا كير و Kelly Rohrbach و نينا اجدال وكاميلا مونرو و غيرهم .



دي كابريو وكامبل



مع بليك ليفلي



مع ناعومي كامبل



Kelly Rohrbach



بار رفائيلي



بليك ليفلي



ديمي مور



كات توريس



كاميلا مونرو



ميرندا كير