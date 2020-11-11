شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة عطية .. كل ما تريد معرفته عن الممثلة التونسية التى حملت سفاحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة التونسية عائشة عطية، مؤشرات البحث على "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعى، بعد أن صدمت المجتمع التونسى والعربى، لإعلان حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنها أحبت شخصا وعدها بالزواج لكنه تخلى عنها.

عائشة عطية، ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، درست فى المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس

بدأت مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية "نجلاء عامرى" فى المسلسل التلفزيونى التونسى "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى.

كما شاركت عائشة، فى المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم "سكول، صحبة غير درجين، مروب بين"، ومسلسلات نجوم الليل، وردة وكتاب، كما شاركت فى الفيلم القصير "أنا عائشة" والفيلم المصرى "بسلامتو" والفيلم الجزائرى "العربى بن مهيدى".

وصرحت الفنانة التونسية عائشة عطية، من قبل أنها تعرضت للتحرش من قبل ممثل تونسى كبير، ولكنها لم تتجه للقضاء لأنها كانت متخوفة من ردة الفعل بالنظر لصغر سنها.

وقد نشرت عائشة صورة تربطها بـ سفيان غزلاني، عارض أزياء ويقيم خارج تونس ، فهم وقتها متابعوها ان الأمر يتجه بينهم للارتباط الرسمي، حسب الصور والفيديوهات التي نشرها الطرفان على انستجرام.

أما فى شهر يوليو الماضى نشرها صور استعدادها للخطوبة من الفنان آزر الزوالى، ومشاركة متابعيها فيديو وصور من الخطوبة كما أظهرت خاتم الزواج، وبعد ما اتجهت الأنظار إليه باعتباره والد الطفلة، رد الفنان آزر عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" لا تعليق و الكلاب تنبح و القافلة تسير".



آزر الزوالى



عائشة عطية



عائشة عطية



عائشة عطية