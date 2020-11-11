شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات ومطبات فى حياة أحمد الفيشاوى x عيد ميلاده .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده وهو الذى بزغت موهبته منذ الوهلة الأولي لظهوره أمام عدسات الكاميرات، حيث توقع الجميع له مستقبل باهر ، وبطولته لأعمال في سن صغير أبرزها مسلسل "عفاريت السيالة"، الذى حقق نجاحاً كبيراً به رغم سنه الصغير الوقتها، إلا أن موهبة الفيشاوي ونجاحاته لم تكن العنوان الرئيسى في مسيرته الفنية، وإنما طغي عليها في كثيرمن الأزمات باتت جزءاً لا يتجزأ من حياته في معادلة باتت معروفة عن واحد من أكثر الفنانين موهبة في هذا الجيل ومسيرته ما بين نجاحات واخفاقات مرتبطة معاً مثلما يظهر في التقرير التالي، والبداية من النجاحات.

عفاريت السيالة.

عام 2004 قدم الفيشاوي واحد من أنجح الأعمال الدرامية ببطولة مسلسل "عفاريت السيالة" الذى كشف فيه عن موهبته الكبيرة، وتمكن العمل من تحقيق نجاحاً كبيراً.



عفاريت السيالة

حديث الصباح والمساء.

شارك الفيشاوي أيضاً قبلها عام 2001 في مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذى ضم كوكبة من النجوم، وتمكن آنذاك من إثبات نفسه كفنان وسط هؤلاء النجوم.

العمة نور

مع النجمة نبيلة عبيد، وفى واحد من أكثر ادواره شهرة وارتباطاً مع الجمهور، نجح الفيشاوي خلال هذا العمل.

تامر وشوقية

بالتأكيد حينما نتحدث عن نجاحات الفيشاوي فواحد من أهم أدواره هو بطولته لمسلسل "تامر وشوقية" الذى يعد أشهر وأنجح سيت كوم تم تقديمه.



تامر وشوقية

ولاد رزق.

في السينما شارك الفيشاوي في أعمالاً عديداً قام ببطولتها، مثل فيلم 45 يوم، الحاسة السادسة، والشيخ جاكسون، وغيرها إلا أن أنجح أدواره في السينما مؤخراً فيلم "ولاد رزق"، حيث قدم فيه نجاحاً كبيراً.

وبعيداً عن النجاحات فحينما نسلط الضوء علي أزمات الفيشاوي فهناك أيضاً العديد.

هند الحناوى

شكاوي فى المحكمة، وأزمات عديدة تربط ما بين اسم احمد الفيشاوي وطليقته وام ابنته منذ سنوات ولم تهدأ إلا الآن.

لينا الفيشاوي

تعتبر ابنته لينا واحدة من أهم الأزمات في حياة احمد حيث دوماً ما اشتهروا بوجود شد وجذب بينهما، من جانبها تحديداً.



الفيشاوي ولينا

أزماته مع المنتجين

وبعيداً عن حياته الخاصة اشتهر الفيشاوي بأزمات خلال الكواليس، أبرزها تعطيله التصوير في أكثر من عمل وشكوي المنتجين منه، لعدم التزامه بالمواعيد واختفاءه أحياناً للسفر دون استئذان مثلما حصل في "الشيخ جاكسون"، حينما تسبب في خسارة المنتجين وقتها بعد بناء الديكور، قبل أن يتم حل الأمر في النهاية وتسوية الخلافات، كما ارتبط بأزمات مع المنتجة ناهد فريد شوقى، وصلت لشكاوي رسمية.