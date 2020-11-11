شكرا لقرائتكم خبر عن لسة قمر.. أحدث ظهور لوفاء سالم بلوك شبابى.. والجمهور:"ممكن واحدة بهبك مهمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة وفاء سالم لجلسة تصوير جديدة في أحدث ظهور لها، والتي نشرتها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وأطلت بها علي متابعيها بلوك كاجول شبابي ببدلة جينز وتي شيرت أبيض، أظهرها كشابة في العشرينات، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من رواد مواقع "فيس بوك" الذين أجمعوا علي احتفاظها بجمالها مع مرور الزمن منذ شهرتها في فيلم "النمر الأسود" مع النجم الراحل أحمد زكي، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :"ممكن واحدة بهبك يا مهمد"، "لسة زي القمر من وقت دور هيلجا".



وفاء سالم



وفاء سالم (2)



وفاء سالم (3)

وكان أخر أعمال الفنانة وفاء سالم هو مسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضى وحقق نجاحا كبيرا، و تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى، وهو من بطولة كلا من شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى ، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.



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وفاء سالم (5)

يذكر أن الفنانة وفاء سالم تمتلك موهبة وملامح ملائكية وحضورا قويا على الشاشة، كل هذه مقومات جعلتها تدخل قلوب محبيها دون استئذان، كما أنها شاركت في عدة أعمال سينمائية منها النمر الأسود، باب شرق، وابتسامة في عيون حزينة، والزواج والصيف.