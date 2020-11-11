شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح ألبومها الخليجي "مزح " بالتعاون مع كبار الشعراء والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح اليوم الأربعاء المطربة " أنغام " ألبومها الخليجي "مزح"، ويضم مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر "، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي شارك في الألبوم بـ 5 أغنيات وهي : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهي "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم" .

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "إسمك حبيبي " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركي آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل في أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية "أبطي عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "في أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية .

وقد أعدّت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خطة زمنية لطرح هذا الألبوم وسوف يتم بث العرض الحصريّ الأول لفيديوهات الفنانة أنغام لأغاني ألبومها الجديد بعنوان " مزح " اليوم الأربعاء 11/ 11 في الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت السعودية على روتانا خليجية.