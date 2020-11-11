شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رجل الأعمال هانى سعد على الشائعات بعد زواجه من الفنانة درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق لرجل الأعمال هاني سعد زوج النجمة التونسية درة علي تداول الكثير من الشائعات بعد زواجه وأنه لم يطلّق زوجته الأولى مما يعني أن النجمة التونسية ستكون الزوجة الثانية، رد سعد بطريقة غير مباشرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر صورة من حفل زفافهما، معلقا عليها قائلا :" عندما يحين لروحين الإلتقاء بمكان، فإن التوقيت والظروف كلها غير معنية، فجأة يصبحوا مغناطيسًا لبعضهم البعض، وعلي الرغم من جهودهم لمحاربته فإن الكون كله يتلاعب بطريقة ما بكل شيء لصالحه.. وفي تلك اللحظة عندما يستسلموا أخيرًا ، يولد حب جديد".



هاني سعد

وكانت النجمة درة الجدل قد حسمت الشائعات إنها الزوجة الثانية في اليوم التالي لزفافها، حيث نفتها تماما، في مداخلة تليفونية مع إحدي الإذاعات التونسية، مؤكدة أن زوجها مطلق و أراد أن يبدأ حياته من جديد معها.

وقالت درة :"أشكر كل من بارك لي وفرح لي. كنت أتمنى كل أصحابي من تونس يكونوا موجودين لكن للأسف ظروف كورونا منعت.. حبيت أأكد أنني مرتبطة برجل مطلق اختار يعاود حياتو معايا و أقول لمن يروجو الشائعات و يصطادو في الماء العكر ربي يهديهم... كل انسان حر في اختياراته وحياته الخاصة .. انا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي الي ربي وجهنا له لاننا نحبو بعضنا... و اتمنى الناس توقف كلام شوية علي و شكرا لكل من فرح لي".

وتابعت درة، "و نحب نضيف حاجة أخرى هذي أول مرة و آخر مرة ساتكلم فيها عن الموضوع اطلب بكل احترام و لطف و تقدير و احترام من الناس والصحفيين ما يسألنونيش في الموضوع هذا.. أنا كفنانة وشخصية عامة نحب نتكلم في ما يخص أعمالي الفنية لكن حياتي الخاصة تخصني أنا فقط".