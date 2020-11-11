شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما اتجهت إليه الأنظار باعتباره والد طفلة عائشة عطية..آزر الزوالى:"لا تعليق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت الفنانة التونسية عائشة عطية، المجتمع التونسى والعربى، بعد إعلان حملها بدون زواج، وأنها حاليا فى الشهر الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنه أحبت شخصا وعدها بالزواج، لكنه تخلى عنها.

وبتصفح حساب الفنانة عائشة عطية على إنستجرام، نجد في شهر يوليو الماضى نشرها صور استعدادها للخطوبة من الفنان آزر الزوالى، ومشاركة متابعيها فيديو وصور من الخطوبة كما أظهرت خاتم الزواج، وبعد ما اتجهت الأنظار إليه باعتباره والد الطفلة، رد الفنان آزر عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" لا تعليق و الكلاب تنبح و القافلة تسير".



آزر الزوالى



آزر الزوالى



عائشة عطية



عائشة عطية



عائشة عطية و آزر الزوالى عائشة عطية و آزر الزوالى



عائشة عطية و آزر الزوالى عائشة عطية و آزر الزوالى

يذكر أن عائشة عطية، هى ممثلة ومغنية تونسية، ولدت يوم 8 فبراير عام 1991، درست فى المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس، بدأت مشوارها الفنى كمغنية، وكان أشهر أدوارها شخصية "نجلاء عامرى" فى المسلسل التلفزيونى التونسى "ناعورة الهواء" بجزئيه الأول والثانى.

كما شاركت عائشة، فى المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم "سكول، صحبة غير درجين، مروب بين"، ومسلسلات نجوم الليل، وردة وكتاب، كما شاركت فى الفيلم القصير "أنا عائشة" والفيلم المصرى "بسلامتو" والفيلم الجزائرى "العربى بن مهيدى".