صلاح عبد الله: أنا زملكاوي أبا عن جد ومصر كلها علمتنى السواقة وفشلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان صلاح عبد الله ضيف على تلفزيون السابع مع المذيعة حور محمد ، وذلك عقب ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته ٣٦ والتى تحمل اسم الفنان عزت العلايلى ويرأسها الأمير أباظة ، وقال الفنان صلاح عبد الله ، سعيد بتكريمه خلال فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى فأى فنان يشعر أن الجمهور يتابع أعماله ويحبه يشعر بالفخر ولكننى طيلة حياتى لم يكن لى إهتمامات بالمهرجانات كنت أحيانا أحضر تكريمات بعض زملائى .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله ، أتذكر فى إحدى المرات التى حصلت فيها على جوائز وكانت جائزة من جمعية الفيلم ، أجبرنى الأستاذ داود عبدالسيد للذهاب لاستلامها وحصلت كذلك على جوائز من الاسكندرية من قبل ، وسبب موافقتى على تكريمى بمهرجان الاسكندرية برغم بعدى عن المهرجانات لأن رئيس المهرجان الأمير أباظة تواصل معى قبل المهرجان بوقت كافى وفى الحقيقة فى البداية كنت قلق بسبب فيروس كورونا وبسبب الطقس فى الاسكندرية والمطر ولكنه فى الحقيقة أصر على دعوته بالإضافة للكتاب الذى كتبه زين العابدين خيرى عنى ومحاولة المخرج عمر عبد العزيز فى إقناعه كل هذه الاسباب أرغمتنى على المجيء لمهرجان الاسكندرية السينمائى .

وتابع الفنان صلاح عبد الله ، مدينة الاسكندرية لها ذكريات عظيمة معى منها ذكريات صعبة وذكريات حزينة ولكن كل هذه الذكريات هى من شكلت شخصية صلاح عبد الله والكثير من الناس تتخيل أننى فى الاصل إسكندرانى ولكن فى الحقيقة أنا بولاقى أبا عن جد فإرتباطى بالإسكندرية لها قصة كبيرة من الممكن أننى سأحكيها فى يوم من الأيام ولكننى أستطيع أن الخصها فى جملتين هم " ورجعتلك ودموع أمى فى عنيا خوف من حسنك عليا خوف من الماضى اللى كان وياكى يا إسكندرية " .

وعن العبارة التى قالها عن نفسه وهى " أو عايزين تعرفوا الطيبة بصوا فى وشى" قال عندما قلت تلك الجملة الأشرار أستلمونى وأنا كنت أمزح بها عندما وجدتهم محتارين ماهو التعبير الأمثل للطيبة وهل الطيبة هى السلبية أم انها الموافقة على أو شيء أم انها عدم المشاركة فى الرأى فكنت أريد أن أنهى هذا الجدل فقلت تلك الجملة ، ولكن فى الحقيقة إنتابنى شعور بتأنيب الضمير لأنه لا يشكر فى نفسه سوى الشيطان ، والطيبة هو نعمة كبيرة من الله وانا حاليا بعد كل هذا العمر لا أخجل أن أقول أننى بالفعل طيب ، طيب بمعنى أن لو هناك شخص أذانى لا أكرهه ولكننى أتلاشاه وببدأ ألتمس له الاعذار وهذه نعمة قد أنعم الله علي بها .

وعن السوشيال ميديا قال ، هناك الكثير من الناس يمشون فى السوشيال ميديا على مبدأ خالف تعرف فهؤلاء تجدهم يخوضون فى الاعراض ويشوهوا الصور ويتكلمون باسم الغلابة كل ذلك كى يحصل على أكبر عدد من التعليقات ويصبح تريند وهؤلاء أطلق عليهم " فرسان المحاميل " ، وعن اللقب الذى لقب به " الخروج عن النص قال ، لا أعرف من لقبنى به واعتقد انها الصحافة فمنهم من كان يهاجم هذا الامر ومنهم من كان يعتبره امرا حميدا ، فالخروج عن النص اما ان يكون حميدا أو ليس حميدا وأعتقد أن خروجى عن النص كان حميدا بمعنى أننى لم أقم بأذية الموقف الدرامى.

وكشف الفنان صلاح عبد الله خلال اللقاء أنه تعلم قيادة السيارات بصعوبة وقال " مصر كلها علمتنى السواقة وفشلت " وفى النهاية ذهبت لمدرسة تعليم القيادة وأنا كنت متأكد أنى لم أكن فى يوم سائق جيد وبالفعل قمت بعمل أكثر من حادثة ولكن معظمهم أنا من أذى فيها وحاول وائل عبد الله أن يعلمنى القيادة على سيارته واعترضت فى البداية لان سيارته مرسيدس ولكنه اصر وبعد جزء من الوقت سالته هل استطيع التدخين فقال لى طبعا فتركت الدريكسيون لاشعل السيجارة وكنت سأقوم بحادثة .

وأضاف الفنان صلاح عبد الله أنا زملكاوي أبا عن جد وبيننا حالة عشق ولكننى ضد التعصب فى الكره الذى يحدث بسببه تجاوز فالكرة لابد أن يكون بها روح دون تجريح وانا واضح وصريح أنا زملكاوي ولو الأهلى يلعب مع فرقة غير مصرية سأشجع الاهلى بالطبع من كل قلبى لاننا مصريين فى النهاية .

وعن جديده قال ، باقى عدة مشاهد قليلة فى مسلسل هجمة مرتدة مع أحمد عز لأننى كنت قد أنتهيت من معظم مشاهدى قبل فترة كورونا ، وأشارك أيضا فى مسلسلين خارج السباق الرمضاني ، وأضاف شاركت فى العديد من الاعمال مع أحمد عز فأنا وعد بيننا كمياء ولكننا بعدنا فترة عن العمل سويا فكل نجم من حقه التغير وهو منً حقه ان يغير كما أنى قدمت العديد من الأعمال بعيدا عنه .