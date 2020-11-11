هشام ماجد يروج للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شارك الفنان هشام ماجد جمهوره بصورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة 2" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام". وظهر في الصورة مع نجوم المسلسل ومن بينهم شيكو ومي كساب وميرنا جميل، وعلق:"اللعبة 2 ...ليفيل الوحش". يذكر أن مسلسل اللعبة شارك في السباق الرمضاني 2020 ، وحقق نجاح كبيرا، والمسلسل من بطولة شيكو ، هشام ماجد ، أحمد فتحي،محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، إخراج معتز التوني، إنتاج أمير شوقي .

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