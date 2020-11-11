قيامة عثمان 33 على قناة atv التركية .. المؤسس عثمان الحلقة 33 مترجم على قصة عشق

قيامة عثمان 33 على قناة atv التركية ، تعرض قناة أي تي في التركية مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 33 اليوم الأربعاء 11 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، كما يترقب الكثيرون عرض الحلقة مترجمة للعربية على موقع قصة عشق ثم على بعض القنوات العربية مثل قناة اليرموك وقناة الفجر الجزائرية، وقد حظي مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الكثير من النجاح الباهر في تركيا وفي الوطن العربي نواصل أعزائنا نشر

أحداث قيامة عثمان الحلقة الثالثة والثلاثون الموسم الثاني والتي قد تشهد مفاجآت جديدة لعثمان ورفاقه .

قيامة عثمان 33

المؤسس عثمان، مسلسل تاريخي تركي يرصد الأحداث التي وقعت إبان تأسيس الدولة العثمانية على يد الابن الأصغر أرطغرل الغازي عثمان وكيف استطاع توحيد القبائل التركية تحت إمارته ، مسلسل قيامة عثمان من بطولة بوراك أوزيجيفيت الذي يجسد دور الغازي عثمان

، وتشهد أحداث الحلقة 33 من مسلسل قيامة عثمان الكثير من الأحداث حيث لا يستمع عثمان لتعليمات شقيقه سافجي بأن لا يذهب لقلعة كوملوجا هيسار التي سقطت بيد نيكولاي وفلاتيوس فيأمر سافجي بإلقاء القبض على عثمان ووضعه في خيمة السجن ، فما الذي يحدث بين الشقيقين وهل يتدخل أرطغرل هذه المرة .