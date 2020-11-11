شاهد.. التونسية عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج وتطلب من المجتمع أن يرحم ابنتها: ايه ذنبها؟

رنا صلاح الدين - أثارت الفنانة التونسية عائشة عطية جدلا كبيرا بين جمهوها، حيث أعلنت عن حملها بدون زواج.

عائشة نشرت صورة لها تظهر حملها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وكشفت أنها أحبت رجل، لكن هذا الحب كان من طرفها هي فقط حيث أنه تخلى عنها فور معرفته بحملها، لافتة إلى في شهرها الرابع، وطلبت من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها.

ونصحت الفنانة التونسية أي امرأة، إذا أحبت أن تحافظ على نفسها ولا تلقي بيدها في هذه التهلكة وأن تعرف حدودها جيدًا، حتى لا تسقط في هذه الفعلة وتعيش القلق الذي تعيشه هي كل يوم وتحاول أن تكتمه.

حيث كتبت: "اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.. حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا".

وأضافت: "بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي.

و أنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟".

وأكدت: "إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر".

واختتمت كلامها، بقولها: "بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو".