بالفيديو.. نيللي كريم تعلق على هجوم كاملة أبو ذكري على أبطال "بـ 100 وش".. ماذا قالت؟

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية نيللي كريم على هجوم المخرجة كاملة ابو ذكري مؤخرا على بعض أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج The insider بالعربي،إن المخرجة كاملة أبو ذكري تحب ممثليها وهي من مدرسة التواضع، لذا من المؤكد أن هذا التصريح نابع من خوفها عليهم.

نيللي أضافت: "ممكن يكون في حد قالها حاجة، أو شافت حاجة معجبتهاش فمن حبها فيهم قالت كده، وهي من مدرسة التواضع مهما عليت نجوميتك".

وكانت كاملة أبو ذكري، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".