شاهد.. لقطة رومانسية تجمع أحمد فلوكس بزوجته: العمر كله لحظات

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره بلقطة رومانسية جمعته بزوجته ووالدة ابنه، والتي تدعى "رابيا".
الفنان المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وهو يحتضن زوجته برومانسية شديدة، وعلق قائلا: "إٕذا كان العمر كله لحظات قم باختيار اللحظات التي تناسبك".
وأضاف: "لحظة الفرح ما أبهظ ثمنها في هذا الزمان وماأروع لحظاتها.. إنها كالغيث تنزل على صحراء أعماقنا العطشى فتزهر كل المساحات القاحلة بنا ترممنا، تبدلنا، تميزنا تحولنا الى كائنات أخرى كائنات تملك قدرة الطيران.. فنحلق بأجنحة الفرح إلى مدن طال انتظارها".
وكان الفنان المصري أحمد فلوكس قد فاجأ جمهوره منذ فترة بعودته لزوجته الأولى "رابيا" بعد سنوات من الانفصال، وهي أم ابنه الوحيد "سيف الدين".
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