نيللي كريم عن انتقادات فيلمها "خط دم": بتضحكني

رنا صلاح الدين - تعرض فيلم "خط دم" بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين، والذي عرض مؤخرا على منصة "شاهد"، للكثير من الانتقادات.

وفي أول تعليق لنيللي كريم على هذه الانتقادات، قالت، خلال استضافتها في برنامج "The Insider"، إن هذا يدل على أن الفيلم لم يمر مرور الكرام.

الفنانة المصرية أكدت أنها لا تتأثر سلبياً بالانتقادات، بل إنها "ساعات بتضحكها" على حد قولها، معتبرة أن ما حدث أمر لطيف من الجمهور.

نيللي كريم وظافر العابدين

وفيلم "خط دم" بطولة نيللي كريم، وظافر العابدين، وإخراج رامي ياسين، وتدور أحداثه حول طفل يصاب في حادث سيارة ويصبح بين الحياة والموت، وهو ما يدفع والديه نيللي كريم وظافر عابدين لتحويله من بشري لمصاص دماء.