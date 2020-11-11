شاهد.. أمينة تنشر أول صورة لشقيقها وتطلب من جمهورها الدعاء له

رنا صلاح الدين - نشرت المطربة المصرية أمينة أول صورة لشقيقها، والذي يدعى "عصام"، وطلبت من جمهورها الدعاء له.

أمينة عبرت عن حبها الشديد لشقيقها، وتقديرها لكل ما فعله معها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "ده أخويا عصام حكايته حكاية كبييييييرة أوى فعلا علاقته بيا أنا بالذات مش عارفة اوصفها بحبه حب مش عادى فعلا".

وأضافت: "كل سنه بروحله انجلترا بروح هناك بحس إن أنا معايا الدنيا كلها أخويا عصام واختى عزة الله يرحمها شالو كتييير أوى بعد أبويا الله يرحمه".

واختتمت كلامها، بقولها: "أنا بس مش طالبة حاجة منكم بما انكم بتحبونى أرجو منكم تدعوله ربنا يتم شفاه على خير بالله عليكم تدعوله يتم شفاه على خير أنا بحبه أوىىىىىىىى".