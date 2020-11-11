نجم 365 يقلق جمهوره بصورة من المستشفى ويوضح سببها

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متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن نجم فيلم 365 ميشيل موروني عن دخوله الى المستشفى لإجراء عملية “بسيطة” كما وصفها، الأمر الذي لاقى اهتمام متابعيه حول العالم.
وتوجّه “موروني” بالشكر الى جمهوره الذي بعث رسائل الإطمئنان إليه، معتبراً أنّ “الحبّ الذي اختبره لا يوصف”.
وشارك ميشيل موروني في عدد من الأفلام، منها Medici، Sirens، The Teacher وغيرها.
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