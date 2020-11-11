5 من أفضل تطبيقات ممارسة الرياضة بالمنزل لعام 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: أصبح الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتحسين اللياقة البدنية صعبًا للغاية بسبب حالات الإغلاق التي نشاهدها بسبب تفشي جائحة كورونا منذ بداية العام، لذلك يجد الأشخاص الذين يحتاجون إلى التحفيز لأداء التمارين الرياضة من خلال وجود مدرب بجوارهم خلل في نظامهم اليومي، ولكن مع التقدم الرقمي أصبح هناك الكثير من التطبيقات التي تقدم حلقات تدريب متعددة سواء بوجود مدرب في بث مباشر أو حلقات تدريب معدة سابقًا.

إليك 5 من أبرز التطبيقات لأداء التمارين الرياضية في المنزل لعام 2020:

1- تطبيق 8fit:

يجمع التطبيق بين بث التمارين الرياضية عند الطلب والتخطيط للوجبات التي يجب عليك تناولها، حيث ينشئ التطبيق برنامجًا مخصصًا لنظامك الغذائي والتمارين الرياضية التي يجب عليك اتباعها المناسبة للنظام الغذائي الذي تتبعه، ويعتبر التطبيق مناسبًا للأشخاص الذين يحبون الكثير من الإرشادات والاقتراحات والتذكيرات للتحفيز.

ويتيح لك التطبيق اختيار الهدف الذي تريده، مثل: إنقاص الوزن، أو تحسين اللياقة البدنية، أو بناء العضلات، ثم جعل هدفك أكثر تحديدًا، مثل: تقليل الدهون في الجسم إلى 20% في ثلاثة أشهر، وبناءً على التفاصيل الذي أدخلتها عند إنشاء خطة اللياقة البدنية الخاصة بك، يقترح لك التطبيق الوقت المناسب للممارسة التمارين الرياضية والوصفات الغذائية المناسبة لك للوصول إلى هدفك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق Center:

يقدم لك الممثل الأسترالي (كريس هيمسوورث) الشهير بلعب دور شخصية THOR في سلسلة الأفلام الشهيرة الي تحمل الاسم نفسه، هذا التطبيق ليساعدك على التخطيط وتحسين اللياقة البدنية الخاصة بك وممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي لبناء العضلات أو فقدان الوزن أو الحصول على اللياقة بشكل عام.

ويتيح لك التطبيق أهداف عدة للاختيار من بينها، وبعض التمارين الرياضية للهدف الخاص بك مسجلة في مقاطع فيديو سابقًا، وبعضها يتيح لك التواصل مع المدرب بشكل مباشر من خلال بث الفيديو، ويتيح لك التطبيق الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام قبل الاشتراك في النسخة المدفوعة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

3- تطبيق Charity Miles:

تتبرع الشركات الراعية للتطبيق بالمال للمؤسسة الخيرية التي تختارها لكل ميل تقطعه عندما تستخدم التطبيق لتسجيل الأميال أثناء ممارسة التمارين الرياضية التي تشمل: الجري أو المشي أو ركوب الدراجات، في المقابل سترى العلامات التجارية الخاصة بهذه الشركات ومعلومات عنها في واجهة التطبيق.

ويدعم التطبيق مجموعة متنوعة من المؤسسات الخيرية، مثل: منظمة اليونيسيف، ومنظمة إنقاذ الطفولة، كما يمكنك استخدام الآلة الحاسبة المضمنة لمعرفة مقدار الأموال التي قمت بجمعها عن طريق الأميال التي حققتها أثناء ممارسة الرياضة التي تحبها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

4- تطبيق FitOn:

يتيح لك التطبيق الحصول على التمارين الرياضية عند الطلب مع تخصيصها بناءً على مقدار الوقت الذي لديك، ومستوى الصعوبة الذي تريده، أو نوع التمرين الذي تأمل في القيام به، وإذا كنت ترتدي جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب أثناء التمرين، يمكنك رؤية معدل ضربات قلبك على الشاشة أثناء متابعة الفيديو.

كما يمكنك التنافس مع اللاعبين الآخرين الذين يستخدمون التطبيق مباشرة أثناء أداء التمارين الرياضية، ويوفر الإصدار المجاني الكثير من التمارين المسجلة سابقًا في مقاطع فيديو، ولكن إذا كنت تريد المزيد، مثل: التخطيط للوجبات الغذائية الصحية والقدرة على الاتصال بجهاز Fitbit الخاص بك فيجب عليك الاشتراك في الإصدار المدفوع.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.

5- تطبيق Fit Radio: