أحمد فهمي: الدراما المصرية هي الرائدة اليوم

نقلنا لكم – بتجـــــــــرد: أعرب الممثل ومقدم البرامج المصري، أحمد فهمي، عن سعادته الكبيرة في العمل مع الفنانة هيفا وهبي من خلال مسلسل “أسود فاتح”، مؤكداً في حوار مع “العربية” أنه اكتشف من خلال هذا التعاون أنها “تحب عملها وتركّز على إتقانه وتملك قدرات تمثيلية عالية، وهي فنانة متواضعة وخفيفة الظل”.

وفي ذات السياق، وصف وفهمي وهبي بـ”الممثلة البارعة جداً”، مؤكداً أنه لمس ذلك بعد أن شاهد تمثيلها في فيلمها السابق “دكان شحاتة”، ثم تأكد من ذلك بعد أن شاركها التمثيل.

واعتبر أن هذه المشاركة كانت ناجحة وأضافت إلى أرشيفه التمثيلي، وحققت له أصداء عالية مع العلم أن المسلسل لم يعرض على الشاشات الصغيرة، بل كان يبث على منصة “شاهد”.

في جعبة الممثل أحمد فهمي حالياً أكثر من عمل، ذكر منها مسلسل “قارئة الفنجان” وهو مؤلف من 10 حلقات وسيشارك فيه ممثلون من السعودية ومصر ولبنان وسوريا وبلدان أخرى. وأكد الممثل أن دوره في هذا المسلسل “مختلف وحتى فكرة المسلسل مختلفة”، وهو من إخراج محمد جمعة الذي اعتبره فهمي “من أهم المخرجين في مصر”.

يستعد فهمي أيضاً لتصوير فيلم “كواليس” مع الممثلة ماغي بو غصن، والتي سبق وجمعه بها مسلسل “بروفا”، والتي اعتبرها “ممثلة ماهرة وصديقة”. ووصف هذا الفيلم بأنه “تشويقي ومختلف عن الأعمال السابقة”.

من جهة ثانية، اعتبر فهمي أن “الدراما المصرية هي الرائدة اليوم وهي في قوة متزايدة”، معطياً كدليل على كلامه المسلسل المصري “ما وراء الطبيعة” الذي عرض على منصة “نتفلكس” وكان من ضمن أفضل 250 عملاً عرضت عليها. وأضاف أن “هذا يعتبر إنجازاً كبيراً للدراما العربية عموماً والمصرية خصوصاً”، شارحاً أن “هذا المسلسل عمل درامي مصري 100%”. لكن فهمي استدرك قائلاً إن هناك أعمالاً درامية أخرى مهمة أيضاً كالخليجية والسورية واللبنانية، “لكن الدراما المصرية هي الرائدة”، حسب رؤيته.

وبالعودة لأرشيفه، تحدث فهمي عن أكثر من عمل درامي حقق له في السابق انتشاراً عربياً وخليجياً وذكر منها مسلسلي “الأخوة” و”سمرا” وبرنامج “أراب آيدول” الذي قدمه لأكثر من عام والذي ساهم في شهرته في معظم الدول العربية.

كما أبدى إعجابه بلبنان وشعبه بعد أن عاش فترة طويلة في هذا البلد الذي يتردد إليه باستمرار، معتبراً أن هذا الشعب “قريب للقلب ولطيف وخفيف الظل وصريح ومتواضع”.

وختم حديثه بالتطرق إلى الفن الذي يعجبه قائلاً إنه يستمع إلى فيروز وشيرين وأنغام ومحمد منير، أما في مجال التمثيل فهو متأثر بكل من عادل إمام وعمرو دياب، حيث يعجبه كيف أنهما حافظا على نجاحهما واستمراريتهما على مر السنين.