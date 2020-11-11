صابر الرباعي يختتم “الموسيقى العربية” بحضور كامل العدد

متابعة بتجــــــــــرد: اختتم النجم التونسي صابر الرباعي فعاليات الليلة العاشرة والأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29 بحفل ضخم وحضور كامل العدد وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وبقيادة المايسترو هاني فرحات.

وحضر صابر الرباعي بصحبة مدير أعماله علي المولى وأطلّ على المسرح مردداً أغنية “يا أغلى” وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب.

وحرص صابر على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال ووجه التحية لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قائلاً: “I Love You”، مشيداً بجهدها وجهد جميع العاملين على إقامة مهرجان الموسيقى العربية رغم كل التحديات وكان بصحبتها الدكتور مجدي صابر ومدير المهرجان جيهان مرسي.

وقال صابر الرباعي: “وجودي في ختام مهرجان كبير مثل الموسيقى العربية وأمام جمهوره العزيز على قلوبنا يدعو للفخر، خاصة في ظروف كورونا التي أبعدتني عن الغناء على المسرح لمدة عام كامل”.

وتألق الرباعي بالعديد من الأغنيات الرومانسية والطربية منها “يا عسل، وطول حياتي، وشارع الغرام، وعلى نار، وعزة نفسي، وياللي شارينا، وبلغ اعتذاري، ويا دلولة، ومزيانة، وأجمل نساء الدنيا” التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة بالإضافة إلى “كتاب المجروحين، وعز الحبايب، وياللي بجمالك، وضاقت بيك، وع الطاير، وسيدي منصور، وعمري الجديد، وبرشا برشا، وليلة من العمر، وأتحدى العالم، والوداع، واحضنوا الأيام، ويا أهل الهوى، وعلى عيني يا حبة عيني، وليل يا ليالي”.

وقدم النجم التونسي أغنية “ع اللي جرى” تلبية للرغبات الملحة للجمهور حيث مازح المايسترو هاني فرحات قائلاً: “مش هيرجعوني تونس لو مغنتهاش”.