ديما بياعة تتحدث عن تفاصيل خلافها مع زوجها لأول مرة

متابعة بتجــــــــــــرد: تحدثت الفنانة السورية ديما بياعة عن الهجوم الذي طالها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذفها جميع صور زوجها أحمد الحلو من حسابها في انستغرام.

وحول الأسباب التي دفعتها لحذف الصور قالت بياعة خلال حلولها ضيفة في برنامج “في استوديو الظفرة”: “بكل صراحة نحنا النسوان مجانين إنفعاليين، واللي صار معي إنو في ناس تكتب تعليقات مسيئة جداً ويتدخلوا في تفاصيل حياتي وأهلي فما بالك زوجي”.

وأشارت إلى أنها عندما قرأت أحد التعليقات المسيئة على صفحة زوجها ردت بغضب وبعد ذلك قامت بحذف الصور لأنها أرادت أن تحظى هي وعائلتها ببعض الخصوصية بعيداً عن رواد التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “خلال فترة كورونا كنت أمر بضغوط نفسية بسبب صحة ابني وبسبب الوضع العام بالنسبة للعمل عدا فترة الحجر الصعبة”.

وتابعت: “في فترة من الفترات أهملت نفسي وزوجي وعائلتي وكان تركيزي على موضوع صحة ورد، وعندها قررنا أنا وأحمد أن نأخذ استراحة لنراجع علاقتنا، ونحن أشخاص عفويين وعلى طبيعتنا”.

وتابعت قائلة: “في تلك الفترة قررت أن أنسحب من السوشيال ميديا وأن ألغي حسابي في انستغرام وألتفت إلى التمثيل فقط”.

واختتمت قائلة: “نحن مثل كل الأزواج نتشاجر ونختلف وممكن ننفصل ولكن في النهاية الحب والاحترام هو الأساس”.