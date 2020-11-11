فنانة عربية: حامل في الشهر الرابع بلا زواج.. احببته وخدعني

متابعة بتجــــــــــــرد: فجّرت الفنانة التونسية عائشة عطية صدمة لمتابعيها بإعلانها حملها بطفلة من دون زواج، كاشفة انها خُدعت من قبل شاب احبته فوعدها بالزواج وتخلى عنها.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” صوراً أظهرت حملها، معلقةً بقولها: “اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع”.

وأضافت:حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني… محبنيش… و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا”.

وتابعت الممثلة والمعنية الشابة (29 عاماً): “بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي. وأنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟”.

وأردفت بقولها: “إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في “الحرام”، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر”.

وختمت كلامها: “بنتي بش نسماها “مايا”، منعرش شنوا مصيرها… أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني… حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو”.