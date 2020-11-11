طبيب في مستشفى العزل يكشف تطورات حالة نشوى مصطفى الصحية

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد خمسة أيام على دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، أعلن الأطباء المعالجون للفنانة نشوى مصطفى في العزل الصحي بمستشفى العجوزة استقرار حالتها الصحية، ورفع أجهزة التنفس عنها بعدما عاد تنفسها إلى وضعه الطبيعي.

وذكر أحد هؤلاء الأطباء في تصريحات صحفية، أن حالة نشوى الصحية تتحسّن بشكل ملحوظ، وتم نقلها خارج العناية المركزة، وأُزيلت عنها أجهزة التنفس الاصطناعي، وتتبع بانتظام العلاج الذي اعتمدته منظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى، طمأن عبدالرحمن ابن الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها عليها، من خلال منشور كتبه على حسابه الخاص في “فيسبوك”، وأكد فيه استقرار حالتها الصحية، قائلاً: “بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم، وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة، أمي حالتها مستقرة الحمد لله، وبعتذر لعدم الرد، ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي، ألف شكر، بابلغ أمي كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم، لرفع حالتها النفسية، وبتكون فرحانة، ولله الحمد دائما وفي كل الأحوال”.