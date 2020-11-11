شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "الصندوق الأسود".. منى زكى تحضر لفيلم بتوقيع هاني خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح فيلمها الذى يعرض حاليًا في السينمات "الصندوق الأسود" ووصوله إلى أعلى الإيرادات بشكل يومى، تُحضر النجمة منى زكى لفيلم جديد برعاية المخرج هانى خليفة، ويتفقان حاليًا على الخطوط العريضة والتفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره، ومن المقرر أن تبدأ منى التصوير فيه بعد نهاية مشاهدها في مسلسلها الرمضانى المقبل "تقاطع طرق" للمخرج تامر محسن.

وتدور أحداث مسلسل "تقاطع طرق" في إطار اجتماعي ويناقش أزمة الخيانة الزوجية، حيث تتزوج بطلة العمل منى زكي من محمد ممدوح، بعد أن كانت تعمل مهندسة زراعية فى مزرعته، وتكتشف خيانته لها مع عائشة بن أحمد، إضافة إلى علمها بعمله فى تجارة مشبوهة فتنفصل عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث.

مسلسل تقاطع طرق، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود منى من خلاله للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل أفراح القبة، عام 2016.

يذكر أن المسلسل تعطل تصويره من قبل بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم أجمع، خاصة وأن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الفنانين الأجانب من أمريكا ودول أخرى، وأثناء التصوير اضطر هؤلاء الممثلين لمغادرة مصر، وهم مشاركين بشكل كبير فى الأحداث، كما أن حركة الطيران فى العالم كانت شبه معدومة، ولذلك اضطر صناع المسلسل لتوقف التصوير فترة ما، فضلاً عن أن الإجراءات الاحترازية فى مصر خوفًا على الممثلين، فكانت سبباً قوياً فى تأجيل المسلسل للعام الحالى.