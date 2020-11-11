شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا ترشح فيلم The Auschwitz Report ليمثلها في الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سلوفاكيا عن الفيلم الذي قامت بترشيحه ليمثلها في مسابقة الأوسكار، وهو فيلم The Auschwitz Report من إخراج بيتر بيبجاك ليكون هو الفيلم الذي يمثلها في الترشح لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 93 في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي وهو إنتاج مشترك سلوفاكي -تشيكي -ألماني.

فيلم The Auschwitz Report هو مقتبس من كتاب ألفريد ويتزلر بعنوان ما لم يره دانتي ، والذي يحكي قصة شابين يهوديين سلوفاك ، ألفريد ويتزلر ورودولف فربا ، اللذين تمكنا من الفرار من معسكر اعتقال أوشفيتز وتهريب تقرير مفصل عن عمليته، وكتب السيناريو كاتب السيناريو السلوفاكي المخضرم جوزيف باشتيكا والنجمان نويل كزوكزور وبيتر أوندريجيكا.

تم إنتاج هذا الفيلم السلوفاكي - التشيكي -الألماني من قبل شركة دي إن إيه، وتم الإنتاج من قبل Evolution Films و Ostlich Filmproduktion و RTVS والتلفزيون التشيكي ، بدعم من الصندوق السمعي البصري السلوفاكي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار الثالثة والتسعين في 15 مارس 2021 ومن المقرر أن يعقد الحفل في 25 أبريل 2021.