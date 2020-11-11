الأسكندرية يعرض "بالصدفة" بطولة كارول سماحة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

يعرض مهرجان الأسكندرية في دورته رقم ٣٦ في

تمام 5 مساء اليوم الأربعاء الفيلم اللبناني "بالصدفة" وسيعقبه ندوة بحضور بطلة العمل كارول سماحة والمخرج باسم خرستو.

وتدور أحداثه عندما تنقلب حياة رجل أعمال ناجح رأسا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى واحدة من الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلي انقلاب حياته كليا.

والفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميال الكيك، متير معاصري، سامي حمدان ومن إخراج باسم خرستو.

وحضر هذه الدورة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم صلاح عبد الله وعزت العلايلي ومحمود حميدة إلهام شاهين وغيرهم.