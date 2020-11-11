والد حسام حبيب يعلن معرفته الشخص الذي نشر خبر طلاق شيرين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

نفى اللواء حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، ما تردد عن انفصال نجله عن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "أنا فوجئت بالحديث عن ذلك في الصحافة، ولو حصل حاجة زي كده أنا أول واحد هيعرف، وهعرف من شيرين قبل حسام، شيرين تعتبرني والدها الثاني وعلاقتنا طيبة جدا وأنا مش بفرق بينها وبين حسام، بالعكس أنا باجي على حسام شوية".

أضاف والد حسام حبيب، في مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "أول ما شوفت الخبر عرفت إنه كذب، ومع ذلك اتصلت بحسام، قالي: يا بابا أنا وشيرين مبتعدين عن الميديا خالص ومركزين في شغلنا، هما عملوا استوديو جديد عندهم وبيجهزوا لأغاني جديدة هتنزل قريب للجمهور، وحسام زعل جدا وقالي: طيب يتكلموا حتى عن خلافات لكن توصل للطلاق".

تابع: "حسام مش زوج شيرين وبس، ده هو أبوها وأخوها وزوجها وصديقها، ربنا يبعد عنهم أي شيء وحش، والكلام المنشور كاذب، ويقف وراءه بعض الناس اللي كانوا شغالين مع شيرين، هي لما اتجوزت حسام اكتشف إن في حسابات كتير مش مظبوطة تخصها مع مدير أعمالها السابق، وفي قضايا مرفوعة عليه ويلاحقوه قضائيا، وهو اللي ورا الأخبار دي، وهي بنت بلد وشاطرة ومحدش يعرف يضحك عليها".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب نفت ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تجدد الخلافات مع زوجها المطرب حسام حبيب، وقالت شيرين عبر حسابها الخاص على "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله إحنا بخير".