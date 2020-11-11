نهال عنبر: عبلة كامل زي الفل وربنا يديها الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

استنكرت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان، قائلةً: "أنا مش فاهمة جابوا الخبر ده منين! ليه تعملوا كده في الناس! مينفعش كده".

أضافت عنبر، خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد": "أستاذ أحمد كمال كذب وقال إنها كويسة، ودكتور أشرف زكي تواصل مع أسرتها وقالوا الكلام ده مش صحيح، وإنها بصحة جيدة وزي الفل وربنا يديها الصحة ويخليها لنا نجمة كبيرة وعظيمة وأسطورة".

وكان الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، نفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة النجم رياض الخولي.